Sahrul Gunawan klarifikasi soal roastingan Kiky Saputri yang bikin nggak nyaman

Hiburan

Sahrul Gunawan akhirnya memberikan klarifikasi setelah pernyataannya soal rasa tidak nyaman saat di-roasting Kiky Saputri viral dan jadi bahan omongan warganet. Aktor berusia 50 tahun ini menjelaskan lewat akun TikTok miliknya bahwa kejadian roastingan tersebut sebenarnya sudah terjadi lima tahun silam.

Sahrul mengaku ada kesalahan dalam pemilihan kalimat saat membahas soal roastingan Kiky. Dia juga meminta maaf kalau pernyataannya tersebut sampai memicu konflik di media sosial.

Masalah ini mencuat setelah Sahrul hadir sebagai bintang tamu di program talkshow Pagi Pagi Ambyar pada 22 Oktober 2026. Di acara itu, dia blak-blakan bilang kalau dia nggak nyaman di-roasting oleh Kiky Saputri. Ternyata, curhatan Sahrul ke Melaney Ricardo justru sampai ke telinga Kiky.

Sahrul menceritakan kalau setelah dua kali di-roasting, dia memutuskan untuk tidak mau lagi. Dia menyampaikan keinginan itu kepada Melaney Ricardo, tapi dia nggak menyangka kalau Melaney bakal memberitahu Kiky soal hal tersebut.

Alasan utama Sahrul keberatan adalah karena roastingan tersebut menyangkut imej dan martabatnya sebagai public figure. Dia merasa candaan yang menyebut dirinya 'artis tak laku' setelah membintangi Jin dan Jun nggak pantas dijadikan bahan bercandaan di depan publik.

Menurut Sahrul, kegiatannya tidak hanya di depan kamera saja karena ada prioritas lain yang dia lakukan tanpa direkam. Meski sempat ada drama, Sahrul justru menyebut Melaney Ricardo sebagai jembatan silaturahmi yang membuat hubungannya dengan Kiky Saputri jadi lebih baik dari sebelumnya.

Jujur saja, kalau sudah menyangkut harga diri dan martabat, wajar sih kalau merasa risih meskipun judulnya cuma bercanda. Tapi untungnya mereka sudah baikan, jadi nggak perlu ada perang antar fans di kolom komentar, kan?