Glow up maksimal, ini deretan artis yang baru saja operasi kecantikan

Hiburan

Tren glow up lewat jalur medis memang nggak ada habisnya. Tiwi T2, misalnya, benar-benar totalitas saat menjalani rangkaian operasi kecantikan di Korea. Dia nggak tanggung-tanggung mengambil beberapa tindakan sekaligus, mulai dari mini v-line, mini facelift, breast augmentation, sampai perbaikan pada ujung hidung. Definisi investasi diri yang maksimal banget, sih.

Ada juga Nita Gunawan yang secara blak-blakan cerita soal operasi rekonstruksi wajah yang dilakukannya di Shanghai, China, pada September 2026. Ternyata alasan Nita melakukan ini karena sudah kapok dengan filler dan tanam benang. Kita semua tahu kalau urusan wajah itu tricky, jadi langkah Nita buat rekonstruksi total ini tergolong berani banget.

Ria Ricis juga nggak mau kalah. Penampilannya terlihat berbeda lewat bentuk hidung yang baru. Prosedur kecantikan ini dilakukan Ria pada April 2026 di Turki. Perubahan kecil tapi efeknya bikin look-nya jadi terasa beda.

Kalau Shalom Razade memilih Korea Selatan untuk melakukan prosedur operasi hidung dan kelopak mata pada Februari 2026. Menariknya, alasan Shalom bukan cuma buat estetika biar makin cantik, tapi juga untuk membantu memperbaiki saluran pernapasan di hidungnya yang sempit. Jadi bisa dibilang ini operasi yang fungsional sekaligus mempercantik.

Terakhir ada Angel Karamoy yang kembali terbang ke Korea Selatan bulan Oktober 2026 untuk menjalani prosedur operasi kecantikan. Ini adalah kunjungan kembalinya setelah tiga tahun. Pas menjalani tindakan, Angel juga terlihat bersama Gusti Ega.

Jujur, kita salut sih sama keberanian mereka buat eksplorasi penampilan. Yang penting hasilnya memuaskan dan bikin makin percaya diri. Kalau kalian, lebih pilih perawatan alami atau sekalian jalur operasi biar hasilnya instan?