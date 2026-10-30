Fico mulai curiga sama Hanifa, ada apa sebenarnya?

Hiburan

Fico dan Arina sebenarnya lagi happy banget nungguin kelahiran anak kembar mereka. Fico menunjukkan sisi lembutnya dengan bermain gitar dan menghabiskan waktu bersama Arina. Tapi sayangnya, ketenangan keluarga Pradipta ini mulai keganggu gara-gara kehadiran Hanifa, perempuan hamil yang ditolong Arina dan ditampung di Yayasan FAR-REN.

Di balik sikap tenangnya, Hanifa ternyata menyimpan luka dalam atas kematian suaminya, Agus Wahyudi. Yang bikin makin runyam, ada Baskara yang terus menghasut Hanifa supaya membenci keluarga Pradipta. Fico pun mulai merasa ada yang nggak beres setelah tahu soal kaitan masa lalu antara Agus dan Baskara.

Fico bersama Aldo menyelidiki kematian Agus. Mereka mau cari tahu apakah Hanifa cuma dimanfaatkan untuk aksi balas dendam. Emosi Hanifa juga makin terpancing setelah dia menerima paket berisi foto-foto kebahagiaan Fico dan Arina.

Bukan cuma Fico, Firza, Soraya, dan Adella juga ikut mengawasi gerak-gerik Hanifa. Soalnya, sikap gugup dan rasa ingin tahu Hanifa yang berlebihan terhadap keluarga Fico sudah mulai bikin tanda tanya besar. Di saat yang sama, Baskara malah menyuruh Hanifa buat mendekati Arina dengan memanfaatkan rasa iba dan kepercayaan Arina.

Di tengah suasana mencekam itu, Fico sempat mengajak Arina mengunjungi kampus lamanya. Momen manis ini jadi kesempatan buat Fico menunjukkan sisi dirinya yang jarang terlihat, sekaligus membuka kenangan sedih tentang ibunya. Arina pun berjanji akan selalu mendampingi Fico dan berencana membangun taman serta kolam ikan untuk menyimpan kenangan indah keluarga mereka.

Honestly, sudah bisa ditebak kalau Hanifa bakal jadi 'bom waktu' di rumah itu. Kira-kira Arina bakal sadar nggak ya kalau dia lagi dimanfaatkan?