Lyodra kasih kejutan duet bareng Paul Klein di konser LANY Jakarta

Hiburan

Konser LANY di Indonesia Arena, Jakarta, pada Kamis 29 Oktober 2026 malam, kasih kejutan yang nggak terduga buat para penonton. Salah satu momen paling epic adalah kehadiran Lyodra Ginting sebagai bintang tamu yang duet bareng Paul Klein membawakan lagu 'Stuck'.

LANY sendiri mulai naik panggung sekitar pukul 20.08 WIB setelah Maisy Kay tampil sebagai pembuka. Setelah membawakan lebih dari 10 lagu, Paul Klein lanjut nyanyi 'Stuck', dan di situlah Lyodra muncul sebagai kejutan.

Sekitar pukul 20.46 WIB, Paul tiba-tiba mengarahkan tubuhnya ke sisi panggung buat manggil bintang tamu spesial ini. Paul memperkenalkan Lyodra kepada penonton dengan kalimat, "Ladies and gentlemen, beri tepuk tangan untuk Lyodra".

Lyodra tampil kece banget pakai dress dan sepatu boots berwarna biru pas bergabung bareng Paul. Kehadirannya langsung disambut teriakan heboh penonton yang memenuhi Indonesia Arena malam itu.

Keduanya kelihatan enjoy banget menikmati penampilan sejak awal sampai akhir lagu. Bahkan, Lyodra dan Paul sempat menari bareng sambil berpegangan tangan, yang bikin suasana makin ramai sama sorakan fans. Sepanjang lagu 'Stuck' dibawakan, penonton juga ikut nyanyi bareng dengan suara yang terdengar jelas mengikuti bagian lagu.

Setelah lagu selesai, Paul menyapa penonton sekali lagi sebelum Lyodra pamit. Lyodra menutup penampilannya dengan ucapan terima kasih dan memberikan finger heart buat Paul sebelum turun panggung.

Konser di Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian 'Soft World Tour'. Grup asal Amerika Serikat ini tampil di Indonesia Arena selama dua hari, tepatnya pada 29 dan 30 Oktober 2026. Jujur, chemistry mereka berdua pas nyanyi 'Stuck' benar-benar juara!