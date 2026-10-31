Beby Tsabina rayakan ulang tahun ke-24 bareng anak panti asuhan

Hiburan

Beby Tsabina punya cara yang beda buat ngerayain ulang tahunnya yang ke-24. Bukannya bikin pesta besar bareng circle terdekat, aktris ini justru memilih menghabiskan momen spesialnya bersama anak-anak panti asuhan.

Keseruan ini dibagikan Beby lewat akun Instagram pribadinya. Di sana, dia kelihatan happy banget pas lagi kumpul bareng anak-anak dan para relawan di lokasi.

Look Beby juga simpel banget, nggak neko-neko. Dia cuma pakai kemeja putih lengan panjang yang dipadukan dengan celana panjang warna senada, terus ditambah rompi relawan warna biru dongker pas lagi interaksi sama anak-anak.

Ada satu foto yang manis banget, memperlihatkan Beby lagi merangkul anak perempuan berhijab putih dari belakang. Di tangannya, ada buket hadiah atau jajanan yang dihias pakai pita merah muda. Definisi birthday treat yang sebenarnya, ya?