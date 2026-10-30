Sena dan Davina di Terikat Janji: Dari Jual Ketoprak Jadi Pacar Pura-Pura

Hiburan

Terikat Janji membawa kita ke kisah Davina, putri seorang konglomerat yang dunianya mendadak jungkir balik gara-gara pengkhianatan. Karena ingin menjaga harga diri, Davina melakukan langkah nekat dengan meminta Sena, seorang penjual ketoprak, untuk jadi pacar pura-puranya. Jujur saja, trope 'pacaran kontrak' antara si kaya dan si sederhana memang klasik, tapi selalu berhasil bikin penasaran.

Hubungan yang awalnya dibangun atas kepentingan ini ternyata berkembang jadi lebih rumit. Hubungan Sena dan Davina harus melewati berbagai rintangan, mulai dari konflik keluarga, rahasia masa lalu, ambisi, sampai urusan kesetiaan.

Untuk pemeran utamanya, Arya Saloka berperan sebagai Sena Airlangga Abraham dan Asha Assuncao jadi Davina Rosalia Kusuma. Keduanya menjadi pusat cerita yang dibumbui konflik keluarga, pengkhianatan, dan hubungan asmara. Penasaran bagaimana chemistry mereka saat berakting jadi pasangan kontrak?

Kalau kamu mau nonton, Terikat Janji tayang di RCTI setiap hari pukul 19.00–20.30 WIB sesuai jadwal program RCTI+ Oktober 2026. Selain di TV, kamu juga bisa streaming lewat RCTI+ atau menontonnya di platform Netflix. Jadi, nggak ada alasan buat ketinggalan episode terbarunya.

Kira-kira Sena bakal benaran jatuh cinta atau cuma bertahan demi kontrak saja, ya?