Rumah Herdin Hidayat Luas Banget, Butuh 20 ART Buat Urus!

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Bayangkan punya rumah seluas 3.000 meter persegi. Saking gedenya, aktor senior Herdin Hidayat butuh sekitar 15 sampai 20 asisten rumah tangga cuma buat mengurus keperluan sehari-hari di sana. Herdin sendiri mengungkapkan hal ini dalam acara Buka Pintu pada Jumat 30 Oktober 2026.

Rumah aktor berusia 67 tahun ini benar-benar definisi 'istana' karena punya 20 kamar tidur. Kebanyakan kamar tersebut sudah dilengkapi kamar mandi pribadi. Saking luasnya, beberapa kamar bahkan disulap jadi tempat tinggal terpisah buat anak dan cucunya. Fasilitas lain yang ada di dalam rumah meliputi beberapa ruang tamu besar dengan sofa kulit dan kayu, musala di dekat kolam renang, sampai pusat kebugaran luas di lantai atas yang punya banyak bukaan.

Bukan cuma bagian dalamnya yang mewah, halamannya juga bisa menampung puluhan sepeda motor atau 10 mobil yang diparkir berjajar. Karena desain bangunannya yang menarik, Herdin juga menyewakan sebagian area rumahnya untuk lokasi syuting sinetron dan film. Tenang saja, privasi keluarga tetap terjaga karena ada pembagian area utama dan area syuting, jadi mereka tetap bisa tinggal di sana meskipun ada produksi film yang berjalan.

Alasan Herdin membangun rumah sebesar ini ternyata manis banget, yaitu supaya anak-anaknya tetap tinggal bersama keluarga. Dia nggak mau merasa kehilangan kalau anak-anaknya memilih tinggal sendiri. Herdin bahkan pernah mengubah kamar salah satu anaknya agar suasananya mirip apartemen setelah sang anak meminta izin tinggal di apartemen, supaya si anak tetap mau tinggal di rumah keluarga.

Rumah mewah ini sempat jadi pembicaraan pada 2025 waktu anaknya menjadikannya bahan konten, sampai muncul kabar kalau rumah itu mau dijual. Namun, pada Sabtu 4 Januari 2025, Herdin langsung membantah kabar tersebut dan menegaskan kalau rumah itu nggak akan dijual karena akan diwariskan untuk anak cucunya nanti.

Jujur, siapa yang nggak betah kalau kamarnya dibuat mirip apartemen tapi tetap bisa kumpul keluarga? Definisi sayang anak yang sangat totalitas!