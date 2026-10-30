Ruben Onsu siap cabut gugatan hak asuh anak kalau Sarwendah mau komitmen

Hiburan

Ruben Onsu ternyata siap mencabut gugatan hak asuh anak terhadap Sarwendah. Syaratnya: mantan istrinya itu harus berkomitmen memenuhi kesepakatan pascacerai mereka yang dikenal sebagai Akta 39.

Pengacaranya, Minola Sebayang, menegaskan kalau gugatan ini sebenarnya bukan soal siapa yang pegang hak asuh. Intinya adalah bagaimana kesepakatan itu dijalankan. Ruben cuma ingin memastikan dia tidak tereliminasi sebagai ayah dan tetap punya hak untuk berkumpul bersama kedua anaknya.

Dalam proses mediasi, Ruben bahkan sudah bilang kalau dia oke-oke saja hak asuh tetap di tangan Sarwendah, asalkan haknya untuk bertemu anak-anak tidak diganggu. Jadi, ini lebih ke perjuangan Ruben sebagai ayah, bukan mau rebutan posisi.

Ada alasan serius kenapa Ruben sampai bawa masalah ini ke pengadilan. Dia butuh keputusan hukum yang tetap dan tegas. Selain itu, Ruben merasa lingkungan tempat tinggal anak-anaknya bisa mengganggu pertumbuhan mental mereka, ditambah lagi adanya dugaan eksploitasi terhadap anak-anak tersebut.

Minola menyebut Ruben sekarang sudah di posisi ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada putusan majelis hakim. Ruben juga menghindari adanya eksekusi paksa kalau nantinya dia menang, karena takut anak-anaknya malah trauma. Menurut Minola, apa pun yang dilakukan Ruben dimaksudkan agar kelak anak-anak tahu ayahnya tidak pernah meninggalkan dan peduli pada mereka, dengan jejak digital sebagai buktinya.

Duel bukti di pengadilan juga cukup sengit. Ruben sudah menyerahkan 61 bukti, sementara Sarwendah lebih banyak dengan 102 bukti, dan bahkan masih mungkin menambah bukti lagi pekan depan. Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 4 November 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.