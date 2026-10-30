Kasus Betrand Peto naik ke tahap penyidikan

Hiburan

Kabar kurang enak datang dari Betrand Peto. Polda Metro Jaya menyatakan kalau perkara dengan pelapor berinisial ANW terhadap Betrand Peto sudah naik status ke tahap penyidikan sejak 27 Oktober 2026.

Onkoseno mengonfirmasi bahwa penyidik sudah meminta keterangan dari korban, saksi-saksi, sampai ke pihak terlapor, yaitu Betrand Peto sendiri. Jujur, situasi ini bikin kita deg-degan melihat bagaimana kelanjutan proses hukumnya.

Nggak cuma periksa orang-orang terkait, polisi juga sudah mengamankan berbagai alat bukti buat memperkuat kasus ini. Bukti-bukti yang dikantongi antara lain hasil visum, rekaman CCTV, dokumentasi luka, sampai chat percakapan di media sosial.