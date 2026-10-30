Amanda Manopo dan Kenny Austin tampil kompak pakai baju tradisional Vietnam

Hiburan

Amanda Manopo dan Kenny Austin baru saja membagikan momen kebersamaan mereka saat berlibur ke Vietnam. Bukan gaya kasual biasa, keduanya tampil kompak mengenakan busana tradisional yang memberikan sentuhan berbeda pada penampilan mereka selama perjalanan.

Dalam rangkaian foto yang diunggah pada 29 Oktober 2026, Amanda terlihat mencolok dengan busana bernuansa merah dan putih. Perpaduan warna kontras ini sukses bikin penampilan Amanda terlihat menonjol saat berpose di tengah lanskap alam Vietnam.

Sementara itu, Kenny Austin melengkapi kekompakan mereka dengan memilih pakaian bernuansa merah gelap. Penampilan keduanya semakin kuat kesan etniknya berkat detail ornamen dan aksesori yang mereka kenakan. Pemilihan warna serta aksesori inilah yang jadi bagian paling menarik dari potret liburan mereka.

Kalau diperhatikan lebih detail, busana Amanda memiliki karakter tersendiri lewat ornamen tradisional yang kental. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah hiasan kepala tradisional yang dipakai Amanda. Aksesori ini memberikan karakter kuat sekaligus bikin look-nya beda jauh dari gaya busana modern yang biasa ia pakai sehari-hari.

Untuk mempermanis tampilan, Amanda juga menambahkan aksesori berwarna perak. Warna perak ini memberikan kontras yang pas terhadap warna merah putih busananya. Terbukti kan kalau detail kecil seperti aksesori bisa bikin penampilan bertema tradisional jadi makin berkarakter.

Kira-kira kalau kalian liburan ke luar negeri, lebih suka pakai baju lokal atau tetap gaya streetwear?