Pinkan Mambo klaim jadi 'Ratu 1' saat ketemu Dita Meichan, lucu banget!

Hiburan

Pinkan Mambo akhirnya ketemu langsung sama Dita Meichan, mantan vokalis Duo Maia. Momen ini terjadi di program Brownis Trans TV pada Rabu 28 Oktober 2026. Pinkan mengaku senang banget bisa ketemu penyanyi yang pernah berduet dengan Maia Estianty itu.

Khas Pinkan banget, pertemuan ini penuh candaan. Dia sempat bahas soal posisi mereka di musik, terutama saat dia masih jadi personel Ratu. "Ini pengganti aku sama... sama aku Ratu 1, dia Ratu 3. Ratu 2-nya kan yang nikah sama Ahmad Dhani, kalau aku kan gak nikah," kata Pinkan di Studio Brownis Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, pada Kamis 29 Oktober 2026.

Sebenarnya ini bukan kali pertama mereka ketemu, karena sebelumnya Pinkan sudah pernah bertemu Meichan di Bandung. Tapi kali ini, Pinkan yang lebih dulu menyapa dan kasih pujian buat penampilan serta aura Meichan. Pinkan bilang kalau dia sering lihat Meichan di FYP TikTok dan menurutnya Meichan cantik banget.

Bukan cuma soal fisik, Pinkan juga memuji kepribadian Meichan. Dia menilai Meichan sebagai sosok yang mandiri, cerdas, punya energi positif, dan tidak suka mengusik kehidupan orang lain. "She is independent, smart, dan dia orangnya gak nyenggol orang. Baik ya, positive vibe, dan dia gak jahat," ungkap Pinkan.

Pas ditanya soal bedanya Ratu zaman dulu dengan Duo Maia versi Meichan, Pinkan nggak mau membanding-bandingkan. Menurutnya, tiap penyanyi punya karakter dan warna vokal masing-masing. Dia menegaskan kalau suara Meichan ya suara Meichan, dan suara Pinkan ya suara Pinkan karena mereka memang orang yang berbeda.

Kira-kira kalau ada Ratu 4, siapa ya yang cocok mengisi posisinya?