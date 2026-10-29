Raisa rilis vinyl Handmade edisi anniversary ke-10, harganya 660 ribu!

Hiburan

Raisa baru saja membuka pre-order vinyl album studionya, Handmade, edisi anniversary ke-10 pada 28 Oktober 2026. Pemesanan mulai dibuka pukul 14.00 WIB lewat situs resmi Juni Goods, yang memang jadi wadah resmi merchandise artis di bawah Juni Records.

Buat kamu yang mau war, siapin data diri karena ada form yang harus diisi sebelum submit. Aturannya cukup ketat, ya: satu orang cuma boleh beli satu buah vinyl saja.

Untuk harganya, vinyl Handmade edisi anniversary ke-10 ini dibanderol Rp660.000 per buah. Kalau malas buka website, link form pre-order-nya juga sudah tertera di biodata Instagram resmi Juni Goods.

Sebagai pengingat, Handmade itu album studio ketiga Raisa yang dirilis 20 April 2016 oleh Juni Records. Isinya ada 11 lagu dengan genre R&B dan soul.

Satu album, satu vinyl, harga 660 ribu. Menurut kalian worth it nggak buat dikoleksi?