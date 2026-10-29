Bobon Santoso masak 3.000 porsi buat relawan karhutla di Kalsel

Hiburan

Konten kreator kuliner Bobon Santoso kembali turun tangan lewat program Kuali Merah Putih pada hari kedua kegiatannya di Kalimantan Selatan. Kali ini, Bobon bekerja sama dengan Korem 101/Antasari untuk menyiapkan 3.000 porsi makanan yang ditujukan bagi para relawan yang sedang berjuang menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bobon Santoso sendiri adalah seorang konten kreator kuliner yang merupakan putra daerah Kalimantan Barat asal Singkawang.

Menu spesial buat para relawan

Untuk menu makanan yang disiapkan sebanyak 3.000 porsi tersebut, Bobon menyajikan daging saus tiram dan sayur sawi. Pilihan menu ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan konsumsi para relawan yang terus bekerja melakukan penanganan karhutla.

Dalam pelaksanaannya di Banjarbaru pada Selasa 27 Oktober 2026, Bobon menyampaikan apresiasinya kepada Kodam dan Korem 101/Antasari yang turut mendukung kegiatan tersebut. Agar distribusi makanan lebih efektif, penyaluran direncanakan menjangkau berbagai pos relawan, termasuk pos-pos kecil yang akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Bobon menegaskan bahwa kehadirannya bersama tim bukan untuk membandingkan kontribusi mereka dengan perjuangan para relawan. Ia merasa apa yang dilakukan timnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan petugas yang sudah sangat lama tidak pulang ke rumah dan meninggalkan keluarga demi menjalankan tugas. Namun, ia percaya bahwa kehadiran mereka bisa memberikan semangat baru bagi para petugas.

Penyaluran bantuan pemerintah pusat

Selain urusan dapur, kegiatan ini juga dirangkai dengan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat atas dukungan Presiden Republik Indonesia. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Langkah penyaluran bantuan ini bermula dari banyaknya permintaan warga yang masuk melalui pesan langsung (DM) di Instagram Bobon. Banyak ibu-ibu yang merasa khawatir dengan kondisi anak-anak mereka yang terdampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap, sehingga mereka meminta bantuan terutama berupa susu.

Bantuan yang dikirimkan dari Jakarta tersebut mencakup skala besar, yakni 20 ribu paket sembako, 100 ribu masker KN95, serta 24 ribu tabung oksigen portabel. Selain itu, susu dalam jumlah besar juga disertakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi dampak kesehatan dari kabut asap tersebut.

Pengalaman pribadi menghadapi kabut asap

Kepedulian Bobon terhadap situasi ini bukan tanpa alasan. Sebagai orang asal Singkawang, ia mengaku sangat memahami dampak buruk kabut asap karena pernah mengalami langsung kesulitan bernapas. Tidak hanya dirinya, sejumlah anggota keluarga Bobon di Singkawang dan Pontianak juga ikut terdampak oleh situasi serupa.

Bobon menilai kondisi karhutla kali ini tergolong cukup berat karena durasinya yang berlangsung jauh lebih lama dari biasanya. Jika umumnya kejadian seperti ini hanya berlangsung sekitar satu minggu, kali ini situasinya sudah berlangsung selama berbulan-bulan, sehingga masyarakat terpaksa bertahan menghadapi dampak asap dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kolaborasi Kuali Merah Putih bersama Korem 101/Antasari, Bobon berharap dukungan bagi relawan dan masyarakat tetap mengalir sampai kondisi benar-benar pulih. Ia juga berharap agar kebakaran hutan dan lahan segera berakhir sehingga warga bisa kembali beraktivitas normal tanpa gangguan kabut asap.

Keren banget sih Bobon, dari DM Instagram bisa jadi bantuan ribuan paket sembako dan tabung oksigen!