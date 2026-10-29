Bedah OOTD artis di gender reveal anak kedua Jessica Mila, biru atau pink?

Hiburan

Aktris Jessica Mila bersama suaminya, Yakup Hasibuan, baru saja mengadakan acara gender reveal untuk menyambut anak kedua mereka. Suasananya terasa hangat karena dihadiri oleh sahabat-sahabat dekat dari kalangan selebriti. Yang menarik, para tamu nggak asal pakai baju, tapi tampil kompak menyesuaikan busana dengan tema tebak gender. Aturannya simpel: biru muda untuk yang tim bayi laki-laki dan merah muda untuk tim bayi perempuan.

Kita bisa lihat berbagai macam gaya yang muncul, mulai dari look feminin yang manis, gaya kasual yang santai, sampai padanan semiformal yang modis. Semua penampilan para pesohor ini sukses mencuri perhatian. Mari kita bedah satu per satu siapa saja yang hadir dan bagaimana pilihan outfit mereka dalam merespons dress code kali ini.

Febby Rastanty memutuskan untuk masuk ke tim bayi perempuan. Dia tampil sangat menggemaskan dengan pilihan gaun mini bergaris yang memadukan warna merah muda pastel dan putih. Detail gaunnya cukup manis, ada kerutan di bagian kerah leher serta puff sleeves yang memberikan volume. Untuk mempertegas siluet pinggang rampingnya, Febby menggunakan aksen ikat pinggang berkain dengan gesper kayu bulat yang senada.

Gaya Febby terasa semakin modis karena ada sentuhan preppy chic. Hal ini terlihat dari pilihannya memakai sepatu pantofel kulit berwarna cokelat tua. Untuk melengkapi look ini, dia menata rambutnya dengan kepangan samping yang rapi dan membawa tas tangan mini berwarna putih bersih dari brand Jacquemus. Secara keseluruhan, look ini benar-benar memberikan vibe feminin yang kuat.

Bergeser ke tim bayi laki-laki, ada Michelle Joan yang memilih gaya lebih kasual. Karena acara berlangsung di area taman, Michelle mengutamakan kenyamanan. Dia mengenakan kardigan rajut lengan panjang berwarna biru muda lembut dengan tekstur motif floral timbul yang dikancingkan rapi sampai ke leher. Atasan rajut ini dipadukan dengan wide-leg pants berwarna denim gelap, menciptakan kesan santai namun tetap stylish.

Sentuhan manis pada penampilan kasual Michelle ada pada sepatunya. Dia memakai flat shoes gaya Mary Jane berwarna hitam yang memiliki aksen gesper permata berkilau. Untuk urusan rambut, Michelle memilih membiarkan rambut panjangnya terurai alami, yang sangat pas dengan suasana taman yang rileks.

Selanjutnya, ada dua sahabat dekat Jessica Mila, yaitu Enzy Storia dan Medina Dina. Keduanya membawa inspirasi gaya semiformal yang modis dengan menggunakan outerwear bernuansa biru pastel. Enzy Storia tampil dengan gaya edgy chic. Dia mengenakan kemeja oversized shirt berwarna biru es yang dipadukan dengan dalaman hitam pas badan. Untuk mempertegas kesannya, Enzy memakai aksesori monokrom yang elegan, mulai dari tas jinjing kulit hitam berstruktur kaku hingga sepatu hak tinggi berujung lancip yang membuat kakinya terlihat lebih jenjang.

Di sisi lain, Medina Dina tampil lebih segar dan anggun. Dia mengenakan setelan busana berwarna biru pastel yang terdiri dari atasan tanpa lengan. Untuk melengkapinya, Medina menyampirkan blazer senada di pundaknya dengan elegan. Penampilannya dipadukan dengan rok mini dan white pointed mules, yang secara instan menghasilkan siluet look yang clean dan modern.

Terakhir, ada Chelsea Islan yang memancarkan pesona feminin yang lembut dan bersahaja. Chelsea tampil menawan mengenakan maxi dress dengan warna dasar putih gading. Gaun ini terlihat mewah karena dipenuhi lukisan motif bunga dengan nuansa warna kuning marigold dan biru pastel. Detail lengannya panjang dengan ujung karet yang memberikan kesan santun.

Kemewahan look Chelsea semakin tersempurnakan dengan pemilihan aksesori. Dia membawa tas selempang ikonik Hermès Constance berwarna biru muda dengan gesper huruf 'H' berwarna perak. Sebagai penutup, dia memakai sepatu hak rendah runcing berwarna krem yang sangat serasi dengan nuansa taman tropis tempat acara gender reveal ini berlangsung.

Dari semua look yang ada, mana nih yang menurut kalian paling juara buat jadi inspirasi kondangan atau pesta tema warna?