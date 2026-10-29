Kris Dayanti dan Flora Liu rayakan karya legendaris Teresa Teng

Hiburan

Karya-karya legendaris penyanyi ikonik Asia, Teresa Teng, dihidupkan kembali lewat sebuah konser spesial. Acara yang dipersembahkan oleh The Ballroom at Plaza Senayan dan didukung Color Asia Live ini menghadirkan Kris Dayanti serta Flora Liu untuk membawakan lagu-lagu sang legenda.

Flora Liu turut mengajak Putri Ayu tampil bersama untuk menghibur para penggemar dengan menyanyikan lagu Wo Zhi Zai Hu Ni / Toki o Nagare ni Mi Wo Makase. Vibes-nya pasti terasa banget ya kalau dibayangkan.

Biar makin megah dan istimewa, seluruh rangkaian konser ini diiringi oleh 50 Piece Orchestra. Orkestra tersebut berada di bawah arahan konduktor RM Condro.

Siapa yang nggak terharu dengar lagu Teresa Teng dibawakan semegah ini?