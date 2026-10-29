Cara Zee Asadel berdamai dengan masa sulit dan belajar self-love

Hiburan

Melewati masa sulit itu emang nggak gampang, tapi buat Zee Asadel, momen itu justru jadi titik balik buat mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, 27 Oktober 2026, Zee cerita kalau pengalaman pahit yang pernah dia alami justru jadi bagian penting dalam perjalanannya untuk lebih mengenal diri sendiri.

Nah, buat yang lagi merasa stuck, Zee membagikan gimana proses dia bisa bangkit dan belajar mencintai diri sendiri. Langkah pertamanya adalah dengan mengakui bahwa sebagai manusia biasa, dia pun pernah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Alih-alih menghindar, Zee memilih untuk menjadikan momen tersebut sebagai dorongan untuk mengenali dirinya sendiri secara lebih mendalam sebelum memikirkan hal-hal lain.

Proses pendewasaan Zee melibatkan cara dia memahami kebutuhan pribadinya. Dia belajar untuk mengerti diri sendiri lebih dari yang lain, yang akhirnya membawa dia pada pemahaman tentang pentingnya mencintai diri sendiri atau self-love.

Selain soal perasaan, Zee juga mengubah mindset-nya dalam menghadapi kegagalan dan ketidakpastian. Dia sadar kalau manusia itu punya keterbatasan dalam menyusun rencana, jadi nggak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan. Di sinilah Zee menerapkan metode penerimaan dengan berserah pada rencana Tuhan.

Menurut Zee, kapasitas rencana manusia itu terbatas dan kita nggak pernah bisa melihat gambaran besar dari sebuah situasi. Karena percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik dan cakupannya jauh lebih luas dari perkiraan manusia, Zee memilih untuk tetap bersyukur meskipun kenyataannya berbeda dari rencana yang sudah dia buat. Baginya, perubahan arah hidup adalah bagian dari perjalanan yang perlu disikapi dengan rasa syukur.

Jujur, mindset kayak gini emang dibutuhin banget biar nggak gampang burn out pas ekspektasi nggak sesuai realita. Menurut kalian, lebih susah belajar nerima kegagalan atau belajar mencintai diri sendiri?