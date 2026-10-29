Tetap Gass! Konser Andrea Bocelli di Borobudur Jadi Juga Meski Diprotes MUI

Hiburan

Siap-siap, konser Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dipastikan tetap jalan sesuai rencana pada 31 Oktober 2026. Promotor Shoemaker Live sudah kasih lampu hijau dan bilang kalau keputusan ini diambil karena mempertimbangkan aspek strategis nasional, terutama buat ekosistem ekonomi kreatif, kebudayaan, dan pariwisata.

Founder Prajna Murdaya lewat keterangan tertulis pada 28 Oktober 2026 mengaku paham kalau konser ini punya makna lebih dalam dari sekadar musik, termasuk adanya kepedulian buat mereka yang menghadapi konflik dan kehilangan. Menurutnya, Bocelli sendiri selalu menjunjung nilai kemanusiaan dan ingin membawa pesan perdamaian bagi yang belum merasakannya.

Tapi jujur saja, jalan menuju panggung ini nggak mulus. Konser ini sempat jadi polemik gara-gara MUI minta pembatalan. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan kalau pemerintah harus konsisten menentang penjajahan dan mendukung rakyat Palestina.

Sudarnoto menyoroti rekam jejak Bocelli yang dianggap bermasalah, seperti dugaan terlibat penggalangan dana buat pasukan militer Israel (IDF) di Los Angeles tahun 2010 dan tampil di konser Tel Aviv tahun 2022. Dia sampai bilang kalau Indonesia jangan kasih panggung buat siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina.

Drama antara prinsip kemanusiaan vs strategi pariwisata ini emang pelik, tapi ya sudah, konser dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. Kira-kira kalian tim yang tetap mau nonton atau tim yang setuju batal?