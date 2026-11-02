Vanya Wijaya kenalin budaya Malang lewat mini album Bumi Kanjuruhan

Hiburan

Vanya Wijaya, penyanyi cilik asal Malang, memperkenalkan mini album terbarunya bertajuk Bumi Kanjuruhan. Lewat karya ini, Vanya ingin memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah Kabupaten Malang kepada generasi muda, terutama Gen Z dan Alpha.

Strateginya cukup cerdas. Pesan budaya tersebut dikemas dalam musik pop anak dengan sentuhan etnik modern supaya lebih masuk di telinga pendengar seusianya. Vanya mengangkat berbagai hal, mulai dari kekayaan alam, kesenian tradisional, sampai cerita budaya Malang.

Dalam tiga tahun berkarier, Vanya sudah menghasilkan banyak karya dengan tema yang beragam, seperti kecintaan pada daerah, motivasi, hingga penghormatan kepada orang tua. Menariknya, album Bumi Kanjuruhan kali ini punya fokus yang sedikit berbeda, karena lebih menonjolkan pesan tentang perjuangan, kasih sayang, serta apresiasi untuk orang tua yang mendukung kariernya.

Komitmen Vanya dalam melestarikan budaya juga membuahkan hasil manis. Ia berhasil meraih penghargaan sebagai Roro Cilik Favorit Kabupaten Malang 2025. Pencapaian ini didapat berkat lagu Penjaga Budaya yang mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan menjaga warisan budaya mereka.

Untuk urusan produksi dan pengembangan kreativitas, Vanya berada di bawah bimbingan Senada Digital Records dan Gema Suara Indonesia Records. Ke depannya, ia ingin terus menginspirasi anak-anak Indonesia agar berani bermimpi dan tetap bangga dengan identitas budaya daerahnya.

Kita setuju banget kalau musik anak sekarang perlu sentuhan kayak gini supaya nggak membosankan. Kira-kira ada nggak ya penyanyi cilik lain yang punya misi serupa?