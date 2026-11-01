denada disebut punya pacar baru, orang indonesia yang tinggal di luar negeri

Hiburan

Denada disebut-sebut sudah punya pacar lagi. Raffi Ahmad membocorkan kalau pacar Denada ini adalah orang Indonesia, tapi tinggal di luar negeri.

Momen ini terungkap saat acara FYP pada Jumat, 30 Oktober 2026. Irfan Hakim sempat bertanya apakah pacar Denada adalah bule, namun Raffi menjawab bahwa si doi adalah orang sini yang tinggal di luar negeri.

Irfan Hakim juga membeberkan perhatian si pacar yang suka mengirim makanan saat Denada sedang live. Selain itu, sosok tersebut juga suka menelepon saat acara sedang jeda iklan.

Menanggapi bocoran dari sahabat-sahabatnya itu, Denada hanya bisa tersipu malu dan meminta mereka untuk terus melanjutkan ceritanya. Duh, aura-aura lagi kasmaran banget ya!