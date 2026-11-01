JKT48, Bernadya, dan Inul Daratista ramaikan Grand Final AXIS Nation Cup 2026

Hiburan

Grand Final AXIS Nation Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Acara ini bukan cuma soal adu taktik futsal antar tim terbaik, tapi juga jadi ajang hiburan lewat kehadiran sederet musisi ternama Indonesia.

Bayangkan saja, dalam satu panggung kita bisa melihat genre yang benar-benar tabrakan. Ada JKT48 yang membawa vibe energik dengan koreografi khas mereka, lalu tiba-tiba ada Bernadya yang hadir dengan lagu-lagu emosional yang relate banget sama kehidupan sehari-hari. Belum lagi Inul Daratista, sang legenda dangdut, yang selalu tampil atraktif dan energik di panggung. Jujur, kombinasi ini bikin atmosfer pertandingan jadi nggak kaku dan jauh lebih berwarna.

Line-up musik yang beragam

Selain tiga nama besar tadi, panggung AXIS Nation Cup 2026 juga diisi oleh penampilan dari Dia feat Naufal Syachreza serta Oom Leo feat Mingse. Kolaborasi para penampil ini melengkapi rangkaian hiburan yang disiapkan buat para pengunjung yang datang ke Istora Senayan.

Dengan variasi musisi dari berbagai latar musik, penonton nggak cuma merasakan tensi pertandingan futsal yang menegangkan, tapi juga bisa larut dalam kemeriahan pertunjukan musik bersama ribuan pengunjung lainnya. Ini benar-benar paket lengkap buat yang mau cari hiburan akhir pekan.

Warna baru di pinggir lapangan

Keseruan turnamen futsal ini juga didukung oleh kehadiran Offside Duo. Pasangan komentator yang terdiri dari Coach Justin dan Panji Suryono ini bertugas menemani penonton menyimak aksi para pemain di lapangan.

Gaya komentar khas dari keduanya memberikan dinamika tersendiri, sehingga jalannya pertandingan terasa lebih hidup dan nggak membosankan bagi mereka yang menonton langsung maupun yang mengikuti jalannya laga.

Bagi para penggemar futsal, momen partai final tentu menjadi yang paling dinantikan. Setiap serangan, peluang, dan penyelamatan menjadi penentu hasil akhir yang berpadu dengan semaraknya penampilan musik. Pendaftaran untuk ikut meramaikan perayaan futsal dan musik ini bisa dilakukan melalui situs resmi anc.axis.co.id.

Kira-kira siapa yang lebih heboh, fans JKT48 atau pendukung tim futsalnya ya?