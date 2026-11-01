Artis Indonesia rayakan Halloween 2026, ada yang totalitas jadi Avatar Aang

Hiburan

Sederet artis dan influencer Indonesia merayakan Halloween 2026 dengan berbagai tema pemotretan yang unik. Agenda tahunan ini kembali diisi dengan tema-tema unik yang kebanyakan datang dari skena film, tokoh, hingga musik populer dunia.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah aksi seorang artis yang tampil botak demi bisa bertransformasi menjadi Avatar Aang. Kita semua tahu kalau para figur media sosial memang selalu niat banget dalam mempersiapkan kostum mereka setiap tahunnya.

Jujur saja, dedikasi sampai rela botak itu level totalitasnya sudah di luar nalar. Kira-kira kostum siapa lagi yang paling juara tahun ini?