Asila Maisa mendadak jadi model di runway Ivan Gunawan JFW 2027

Hiburan

Asila Maisa bikin heboh Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 setelah mendadak diminta naik ke atas catwalk oleh Ivan Gunawan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Momen spontan ini terjadi saat sang desainer sedang memamerkan koleksi terbarunya yang bertajuk ANTIQUE DESIRE.

Asila Maisa adalah putri dari penyanyi dangdut Ikke Nurjanah dan Aldi Bragi. Asila memang sudah tidak asing lagi dengan dunia hiburan.

Kejutan di atas catwalk

Asila yang awalnya hanya hadir sebagai tamu undangan di barisan depan, tiba-tiba saja diminta naik oleh Ivan Gunawan lewat lambaian tangan. Meski tanpa persiapan sama sekali, gadis berusia 20 tahun ini menyambut ajakan tersebut dengan senyum lebar dan langsung melenggang di runway.

Bahkan Asila mengaku sempat merasa gugup karena harus berjalan tepat di depan penonton dan awak media. Deg-degan banget, tapi seru, ujar Asila singkat setelah acara. Meski begitu, di runway ia terlihat percaya diri dan sorotan kamera langsung beralih kepadanya.

Detail look ANTIQUE DESIRE

Untuk aksi dadakan ini, Asila mengenakan gaun panjang berwarna emas rancangan Ivan Gunawan yang membuatnya terlihat sangat elegan. Penampilannya ini menjadi bukti nyata visi Ivan bahwa koleksi ANTIQUE DESIRE bisa dipakai oleh berbagai kalangan, termasuk selebriti muda.

Koleksi ANTIQUE DESIRE sendiri mengusung tema vintage namun tetap diberikan sentuhan modern. Ivan Gunawan bermain dengan warna-warna earth tone, detail bordir, dan siluet yang anggun untuk keseluruhan koleksinya.

Viral di media sosial

Klip dan foto Asila saat berjalan di runway JFW 2027 langsung menyebar cepat dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang memuji keberanian Asila serta kepiawaian Ivan Gunawan dalam menciptakan momen spontan yang berkesan.

Unggahan mengenai aksi ini sudah mendapat ribuan likes dan komentar. Publik menilai gaya Asila semakin matang dan menganggap dia punya potensi besar di dunia modeling. Bahkan banyak yang berharap Asila bisa lebih sering muncul di runway untuk event-event mendatang.