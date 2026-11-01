Diana Pungky comeback di film 5cm: Revolusi Hati, jadi mama posesif

Hiburan

Diana Pungky akhirnya memutuskan buat balik lagi ke dunia akting lewat film 5cm: Revolusi Hati. Dia terpilih memerankan ibu dari Astri, karakter yang dimainkan oleh Olivia Morrison.

Sejujurnya, Diana memang sudah lama nungguin naskah yang pas buat bikin dia kangen syuting lagi. Kebetulan, dia memang sudah suka sama cerita 5cm dari dulu, jadi tawaran ini terasa sangat menarik. Hal ini diungkapkannya saat ditemui di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, 1 November 2026.

Di film ini, Diana bakal memerankan sosok ibu yang punya hubungan sangat dekat dengan putri satu-satunya. Karakter ibunya Astri ini digambarkan sangat sayang sama anaknya, tapi ada sisi posesifnya juga. Kita lihat saja nanti gimana chemistry-nya di layar.

Serunya lagi, Diana nggak cuma ketemu aktor-aktor muda, tapi juga bisa kerja bareng sahabat lamanya, Cut Keke. Dia mengaku senang banget bisa syuting bareng lagi. Ditambah lagi suasana kerja yang ceria bareng para pemain muda bikin Diana merasa jadi muda lagi selama proses produksi.

Selain Diana Pungky dan Cut Keke, film ini juga melibatkan Roman King, Wironggo Vercaemer, Ali Fikry, Bimasena, Olivia Morrison, dan Rachel Aseelah. Catat tanggalnya, 5cm: Revolusi Hati dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2026.

Kira-kira siapa yang sudah nggak sabar nunggu momen nostalgia ini di bioskop?