Suka curhat di notes HP, penyanyi MJ rilis single debut Be Myself

Hiburan

Penyanyi pendatang baru MJ baru saja memperkenalkan single debut berjudul "Be Myself". Lagu bergenre pop dan R&B ini diperkenalkan saat ia berada di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

MJ adalah sosok baru di industri musik Indonesia yang mencoba memberikan warna lewat karya perdananya ini.

Berawal dari curhatan di ponsel

Proses terciptanya "Be Myself" ternyata cukup unik karena berawal dari hobi MJ yang suka mencurahkan isi hati. Ia mengaku sudah lama memiliki kebiasaan menulis curhatan, baik di buku maupun di catatan ponselnya. Karena sering melakukan itu, ia mulai merasa percaya diri kalau tulisan-tulisannya layak untuk dijadikan lagu.

Untuk mewujudkan lagu ini, MJ mengumpulkan potongan-potongan catatan yang tersimpan di ponselnya, lalu menulis ulang bagian tersebut bersama produser untuk diolah menjadi lirik lagu.

Proses produksi yang matang

MJ tidak mau terburu-buru dalam merilis karyanya. Ia sengaja meluangkan waktu cukup lama dalam penulisan lirik agar pesan yang disampaikan terasa kuat, mendalam, dan dekat dengan pengalaman pendengarnya. Menurutnya, karya musik harus melalui proses yang matang sebelum sampai ke telinga publik.

Dalam prosesnya, penulisan lirik "Be Myself" memakan waktu sekitar tiga sampai empat bulan. Namun, proses produksinya justru berlangsung jauh lebih singkat, yakni hanya sekitar sembilan hari. Bagi MJ, waktu yang lama dalam menulis lirik sangat layak dilakukan demi hasil yang maksimal.

Alasan pakai dua bahasa

Ada hal menarik soal bahasa yang digunakan dalam lagu ini. Awalnya, MJ ingin membawakan seluruh lagu "Be Myself" dalam bahasa Inggris. Namun, setelah berdiskusi dengan produser, ia memutuskan untuk memadukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Keputusan menggunakan bahasa lokal diambil karena pertimbangan promosi di Indonesia. Di sisi lain, bahasa Inggris tetap dipertahankan agar lagunya terasa lebih kekinian dan cocok untuk generasi Z.

Makna berdiri di kaki sendiri

Lirik dalam lagu ini mengangkat kisah tentang seseorang yang awalnya merasa bingung bagaimana menjalani hidup tanpa bergantung pada orang lain, sampai akhirnya ia mampu berdiri di atas kaki sendiri. MJ mengungkapkan bahwa cerita ini berangkat dari pengalaman pribadinya.

Melalui single debut ini, MJ berharap "Be Myself" bisa menyentuh hati para pendengarnya. Ia juga berharap karyanya bisa menjadi viral dan banyak dibagikan di berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.

Jujur, ide mengubah notes HP jadi lagu itu jenius banget, jadi daripada cuma numpuk jadi sampah digital, mending jadi hits, kan?