Pinkan Mambo buka jasa les vokal demi tambah pemasukan

Hiburan

Penyanyi Pinkan Mambo lagi semangat banget cari cuan tambahan. Setelah sebelumnya berjualan donat, mantan personel Ratu ini kini membuka jasa les vokal yang diberi nama Pinkan Mambo Academy.

Hal ini diungkapkan Pinkan saat menjadi bintang tamu di acara Brownis di Trans TV. Dia blak-blakan kalau alasan membuka bisnis pendidikan musik ini adalah demi menambah pemasukan.

Sampai saat ini, Pinkan mengaku sudah memiliki lima orang murid. Untuk biaya lesnya sendiri, tarif yang dikenakan mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah.

Tapi jujur saja, Pinkan merasa mengatur waktu itu cukup sulit. Soalnya, dia harus membagi fokus antara mengajar vokal sambil tetap menjalankan bisnis donatnya. Kita apresiasi banget semangat side hustle-nya, tapi semoga jadwalnya nggak bikin burnout ya!