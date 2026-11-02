Kompilasi kostum Halloween seleb 2026, ada tema Wicked sampai Avatar

Hiburan

Momen Halloween pada 31 Oktober 2026 dipenuhi dengan unggahan potret para selebriti yang tampil totalitas. Para bintang dari tanah air maupun luar negeri menunjukkan gaya OOTD spesial dengan beragam tema unik, mulai dari konsep yang jadul sampai yang dianggap mind-blowing.

Beberapa karakter yang dipilih oleh para seleb kali ini mencakup tema dari film Wicked, Avatar, hingga Beauty and the Beast. Setiap tahunnya, para seleb memang suka menunjukkan OOTD spesial Halloween dengan tema yang unik-unik.

Sejujurnya, pilihan kostum tahun ini terasa sangat variatif. Konsepnya beragam, dari yang jadul sampai mind-blowing. Kalau menurut kalian, konsep mana yang paling juara buat tahun ini?