Kreator konten Willie Salim terseret polemik Bundaran HI

Hiburan

Kreator konten Willie Salim lagi jadi bahan pembicaraan setelah menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Kehadirannya menuai sorotan tajam setelah ada pengakuan bahwa sejumlah peserta acara ternyata bukan mahasiswa aktif, walaupun mereka memakai atribut almamater perguruan tinggi.

Jujur saja, ini bukan pertama kalinya Willie berurusan dengan kontroversi. Nama kreator yang hobi memborong dagangan ini sebelumnya pernah ramai dibahas gara-gara polemik rendang 200 kilogram di Palembang. Belum lagi ada tudingan kalau konten giveaway yang dia buat itu hasil rekayasa alias settingan.

Willie sendiri mulai membangun kariernya di media sosial sekitar tahun 2020. Dia jadi terkenal banget di TikTok lewat konsep konten Mari Kita Borong. Dalam video-videonya, Willie sering mendatangi pedagang kaki lima, restoran cepat saji, minimarket, sampai berbagai tempat usaha lain untuk beli barang dalam jumlah besar, yang kemudian dibagikan gratis ke masyarakat.

Berkat video yang ditonton jutaan kali, citra Willie terbentuk sebagai sosok pemuda yang royal dan punya finansial kuat. Tapi ya itu, popularitas tinggi biasanya satu paket dengan kritik.

Salah satu momen yang paling menyita perhatian terjadi pada 18 Maret 2025. Saat itu, Willie membuat konten memasak rendang dalam jumlah besar di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, Sumatera Selatan. Dia menggunakan daging dari seekor sapi yang disebut-sebut dibeli seharga Rp50 juta untuk berbagi makanan selama Ramadan.

Dari hobi borong sampai urusan deklarasi, sepertinya hidup Willie memang nggak pernah jauh dari kata viral. Kira-kira kali ini dia bisa kasih klarifikasi yang memuaskan atau malah makin ramai?