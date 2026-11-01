INDAHKUS bakal debut di Taiwan lewat Zhubei Multicultural Festival 2026

Hiburan

Penyanyi pop INDAHKUS dijadwalkan tampil perdana di Taiwan dalam acara Zhubei Multicultural Festival 2026. Event ini bakal digelar pada Sabtu, 7 November 2026, di kawasan belakang Stasiun Kereta Zhubei, Kabupaten Hsinchu.

Sesuai info dari akun resmi Pemerintah Kota Zhubei, INDAHKUS bakal berbagi panggung dengan MINH, penyanyi asal Vietnam. Mereka tampil dalam festival yang mengusung tema "Vietnam, Indonesia & Us: Love in Zhubei".

Rayakan Keberagaman Budaya

Festival ini hadir untuk merayakan keberagaman budaya sekaligus bentuk apresiasi terhadap kontribusi komunitas Indonesia dan Vietnam yang ada di Taiwan. Pemerintah Kota Zhubei percaya musik bisa jadi medium yang oke buat mempererat hubungan antara warga lokal dan para pendatang.

Gak cuma konser, bakal ada pasar multikultural yang jualan kuliner khas Indonesia, Vietnam, dan produk lokal. Rangkaian acaranya sendiri dijadwalkan mulai pukul 14.00 sampai 20.00 waktu Taiwan.

Siapa Itu INDAHKUS?

Buat yang belum kenal, INDAHKUS atau nama lengkapnya Indah Kusumaningrum ini bukan cuma aktif di musik, tapi juga terjun di dunia akting dan punya latar belakang pendidikan kedokteran. Namanya mulai dikenal secara internasional setelah ikut kompetisi musik di Tiongkok, Star Music Alliance: E-Pop Unity, pada 2023.

Setahun setelahnya, ia kembali muncul di program televisi Tiongkok "Go For It" dengan membawakan lagu "Aries" dan lagu "It’s You" versi Mandarin. Lewat video di akun resmi pemerintah kota, INDAHKUS menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin untuk mengungkapkan kegembiraannya membawa musik Indonesia ke Zhubei.

Apresiasi untuk Pekerja Migran

Wali Kota Zhubei, Cheng Chao-fang, juga memberikan apresiasi lewat Facebook untuk para penduduk imigran baru serta pekerja migran asal Indonesia dan Vietnam. Cheng menyebut mereka telah berkontribusi besar bagi kehidupan masyarakat setempat, termasuk peran penting dalam merawat lansia di keluarga Taiwan.

Cheng merasa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Zhubei. Karena itu, lokasi festival tahun ini sengaja dipindah dari Taman Budaya ke area stasiun kereta agar lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari para pekerja migran yang sering menggunakan transportasi tersebut.

Wali Kota Zhubei mengundang seluruh warga dan imigran untuk hadir. Ia bahkan mengimbau para pemberi kerja agar memberikan libur satu hari bagi pekerja migran supaya bisa hadir di festival ini dan mengenalkan budaya Indonesia serta Vietnam ke masyarakat Taiwan.

Kira-kira siapa nih yang bisa nitip salam atau request lagu buat INDAHKUS pas tampil nanti?