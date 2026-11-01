Aksi manis Reza Arap bantu ibu dan bayi di pesawat, sampai pesankan kursi tambahan

Hiburan

Reza Arap baru saja bikin netizen terharu setelah aksi baiknya membantu seorang ibu dan bayinya di dalam pesawat. YouTuber dan selebritas ini tidak hanya sigap membantu menaikkan barang bawaan ke bagasi kabin, tapi juga memastikan ibu dan bayi tersebut merasa nyaman dengan mencarikan tempat duduk tambahan selama perjalanan.

Kisah ini pertama kali dibagikan oleh akun media sosial @lindsaari pada Jumat 30 Oktober 2026. Pemilik akun tersebut menceritakan pengalamannya bertemu Reza Arap saat terbang menggunakan Garuda Indonesia dengan tujuan Timika dan sempat transit di Denpasar, Bali, pada 20 Oktober 2026.

Pertolongan tak terduga di kabin

Perjalanan tersebut merupakan pengalaman pertama kali bagi pemilik akun yang bepergian hanya berdua dengan sang bayi. Sebelumnya, saat memesan tiket, ia sudah meminta fasilitas keranjang bayi atau bassinet sehingga mendapatkan tempat duduk 21C di bagian depan pesawat.

Namun, situasi menjadi ribet ketika ia masuk ke pesawat dengan membawa banyak barang. Saat sampai di kursi dan mulai menaruh barang-barangnya, Reza Arap, menurut sang ibu, melihat banyaknya barang bawaan itu dan langsung membantu menaikkan barang-barang itu ke bagasi pesawat.

Kebaikan spontan ini sempat membuat sang ibu merasa kaku atau freeze karena tidak menyangka bahwa orang yang membantunya adalah Reza Arap. Ia bahkan sempat memastikan identitas sang YouTuber dengan bertanya, ini beneran Bang Arap ya? yang kemudian dijawab oleh Reza dengan tawa sambil membenarkan identitasnya.

Menenangkan bayi yang rewel

Setelah saling mengobrol singkat dan berfoto bersama, suasana sempat berubah tegang menjelang pesawat mendarat di Denpasar. Bayi yang dibawa sang ibu tiba-tiba menangis kencang dan menjadi rewel, yang menurut ibu tersebut mungkin karena telinganya sakit saat pesawat hendak landing.

Sang ibu mengaku panik karena berbagai upaya untuk menenangkan bayinya tidak membuahkan hasil. Dalam situasi itu, Reza Arap disebut memberikan afirmasi positif dan mengajak sang bayi, meski bayi tetap menangis. Setelah beberapa lama, tangisan bayi mereda, ia mau minum susu, dan akhirnya tertidur.

Kejutan kursi tambahan untuk kenyamanan

Kebaikan Reza Arap ternyata tidak berhenti saat pesawat mendarat di Denpasar. Setelah tiba, Reza memberikan informasi mengejutkan bahwa ia telah memesankan dua kursi tambahan di barisan tempat duduk yang sama agar ibu dan bayinya bisa beristirahat lebih nyaman selama penerbangan lanjutan.

Reza memberitahu bahwa kursi A dan B sudah dipesan khusus untuk ibu dan bayinya agar bisa lebih nyaman, bahkan menyarankan sang ibu untuk duduk di kursi A supaya bisa tiduran. Dengan begitu, kursi 21A-C sengaja dikosongkan hanya untuk mereka berdua.

Selain soal tempat duduk, Reza Arap juga menitipkan pesan khusus kepada pramugari agar memberikan bantuan kepada ibu tersebut selama perjalanan. Bantuan dari awak kabin ini terbukti terwujud dan dirasakan sang ibu sampai ia turun di tempat tujuan.

Sebagai penutup ceritanya, pemilik akun menyampaikan rasa terima kasih dan doa agar kebaikan Reza Arap dibalas oleh Tuhan. Ia juga sempat menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang lain di penerbangan Garuda tujuan Timika transit Denpasar yang mungkin merasa terganggu oleh tangisan bayinya.