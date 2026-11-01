Asnawi Mangkualam resmi menikah dengan Yuriska Patricia, Erick Thohir jadi saksinya

Hiburan

Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia resmi menikah. Kabar bahagia ini tersebar lewat Instagram Story pribadi Yuriska yang membagikan momen spesial mereka, termasuk saat Asnawi mengucapkan ijab kabul.

Acara ini terasa makin spesial karena Erick Thohir hadir dan bertindak sebagai saksi pernikahan. Lewat akun Instagram-nya, Erick membagikan video serta foto acara tersebut sambil memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Erick menyebutkan bahwa menjadi saksi di momen istimewa ini adalah sebuah kehormatan. Ia juga mendoakan agar Asnawi Mangkualam Bahar dan Yuriska Patricia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sampai akhir hayat.

Keseruan tidak berhenti di situ, karena rekan-rekan sesama pesepak bola juga ikut memeriahkan suasana. Rizky Ridho, kapten Persija Jakarta, hadir sebagai salah satu pendamping pengantin pria bersama Pratama Arhan dan Witan Sulaeman.

Kehadiran Erick Thohir dan sejumlah pesepak bola turut mewarnai momen pernikahan Asnawi dan Yuriska.