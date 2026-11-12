Ussy Sulistiawaty santai hadapi rumor perselingkuhan Andhika Pratama

Hiburan

Ussy Sulistiawaty memilih untuk tidak ambil pusing dengan rumor perselingkuhan yang menerpa suaminya, Andhika Pratama, termasuk soal lingkaran pertemanan Andhika dengan The Prediksi. Ussy menegaskan bahwa dirinya sangat percaya pada Andhika dan juga mengenal teman-temannya.

Kepercayaan ini bukan tanpa alasan. Menurut Ussy, ia sangat paham karakter suaminya yang introvert. Sebelum mengenal The Prediksi, Andhika adalah tipe anak rumahan yang hanya keluar untuk bekerja dan olahraga. Karena itulah, Ussy justru merasa bahagia saat Andhika mulai membuka diri dan memiliki lingkungan pertemanan baru, termasuk ketika Andhika sempat pergi ke New Zealand.

Ussy mengaku dulu sering menyuruh Andhika untuk lebih banyak bergaul agar suaminya itu menyadari bahwa ada kehidupan di luar rumah dan pekerjaan. Baginya, meskipun Andhika berada di lingkungan yang beragam, karakter aslinya tidak akan berubah. Ia yakin Andhika tidak akan melakukan hal-hal yang aneh.

Keyakinan ini juga didasari oleh sejarah hubungan mereka. Ussy dan Andhika selalu mengingat betapa panjang dan sulitnya perjuangan mereka sebelum akhirnya menikah. Karena sudah membangun semuanya bersama-sama selama bertahun-tahun, mereka merasa tidak rela jika harus menghancurkan perjuangan tersebut.