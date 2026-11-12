Habiskan 1 Miliar buat Oplas, Sarita Abdul Mukti Malah Takut Gak Dicintai Apa Adanya

Hiburan

Sarita Abdul Mukti nggak main-main soal penampilan. Selebritas ini mengeluarkan dana lebih dari Rp 1 miliar untuk serangkaian operasi plastik di Bangkok, Thailand. Prosedurnya cukup lengkap, mulai dari facelift, neck lift, revisi hidung, sampai penurunan garis rambut atau hairline.

Pas muncul di Studio Pagi-pagi Ambyar Trans TV pada 11 November 2026, Sarita menyebut look-nya sekarang lebih imut. Menurutnya, dulu tampilannya maskulin dan galak, tapi sekarang lebih ayu.

Tapi, tampilan baru yang banjir pujian ini ternyata nggak otomatis bikin dia pengin cari pasangan. Mantan istri Faisal Harris ini mengaku belum punya keinginan buat mencari pasangan baru. Temannya, Novita, bahkan sempat bercanda kalau cowok bakal susah mendekati Sarita karena banyaknya 'bodyguard' yang harus dilewati.

Novita juga bilang kalau dia nggak berniat mengenalkan Sarita ke pria lain. Menurutnya, lebih baik membiarkan sahabatnya itu menikmati hidup dan bahagia dengan dirinya sendiri daripada memaksakan orang baru masuk kalau hatinya memang belum mau terbuka.

Sarita pun sempat melontarkan candaan kalau mungkin dia baru akan menemukan pasangan saat sudah berusia 70 tahun. Di balik candaan itu, dia jujur kalau sebenarnya ada kekhawatiran besar: dia takut tidak bisa dicintai apa adanya. Sarita merasa belum percaya kalau dirinya bisa dicintai secara asli.

Dia menegaskan kalau kondisinya saat ini bukan karena terlalu selektif memilih pria, tapi memang sedang tidak berusaha mencari atau menarik energi orang lain untuk datang ke hidupnya.

Meski sempat mellow soal asmara, Sarita memastikan tidak terpuruk karena pengalaman rumah tangga masa lalunya. Dia bilang hubungannya dengan mantan suami, Faisal Harris, saat ini justru berjalan dengan sangat baik.