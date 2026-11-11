Sera bukan kakak kandungnya? Drama pesta Evernight di Terbaik Itu Kamu makin kacau

Hiburan

Pesta Evernight yang harusnya jadi ajang cari investor buat Mahar Fit malah jadi tempat bongkar rahasia besar. Sera, Kenzi, Lita, dan Bebeto datang dengan ambisi tinggi, tapi suasana langsung memanas saat Prayoga muncul bareng Clara dan Marvin. Saking penginnya terlihat sehat di depan para investor, Prayoga sampai tega menyembunyikan kursi rodanya. Benar-benar usaha maksimal demi image, ya.

Target utama semua orang di pesta ini adalah Pak Bisam, investor yang terkenal susah ditemui. Sera dan Prayoga sempat ketemu, tapi bukannya deal bisnis, mereka malah sibuk saling sindir. Pak Bisam sendiri sebenarnya sudah malas karena merasa terus-menerus dimintai uang.

Kejutan datang saat Kenzi dan Bebeto nggak sengaja menolong Pak Bisam yang kram kaki. Berkat saran kesehatan yang tulus, Pak Bisam malah jadi akrab sama mereka. Momen ini dimanfaatkan Sera buat mendorong Kenzi presentasi Mahar Fit. Meski sempat gugup, Kenzi sukses bikin Pak Bisam tersentuh lewat penjelasannya kalau Mahar Fit dibangun atas dasar sayang dan kepercayaan, bukan cuma hubungan darah. Sayangnya, sebelum obrolan berlanjut, pengawal Pak Bisam sudah membawa investor itu pergi.

Drama belum selesai sampai di situ. Wilda datang membawa Bimo dan mengumumkan kalau Nouvelle Beauty bakal jadi sponsor Raga. Bom sesungguhnya meledak saat Wilda mengungkap kalau Bram, kekasihnya yang sudah meninggal, adalah penyandang dana Temani. Rahasia ini bikin Marvin pucat pasi, dan Bimo mulai curiga kalau Temani sebenarnya milik Marvin.

Sebagai penutup yang paling plot twist, Wilda juga memberi tahu Prayoga kalau Sera ternyata bukan kakak kandungnya. Waduh, makin runyam saja urusan keluarga di sinetron ini. Kira-kira siapa yang bakal paling terpuruk setelah rahasia ini terbongkar?