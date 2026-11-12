tiga pengangguran buka praktik dukun palsu di film gak masuk akal

Hiburan

Bayangkan jadi pengangguran yang saking putus asanya cari kerja, akhirnya malah mutusin buat buka praktik perdukunan palsu. Itulah premis film Gak Masuk Akal yang bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 7 Januari 2027.

Ceritanya fokus ke tiga sahabat, Iman (Kamal Rasyid), Suparno (Sadana Agung), dan Togar (Bonar Manalu). Ketiganya lagi pusing tujuh keliling karena kesulitan ekonomi dan belum juga dapat kerjaan. Setelah sempat tertipu dukun, mereka dapat ide buat memanfaatkan kepercayaan orang terhadap hal mistis demi dapat uang.

Plot twist-nya, praktik bohong-bohongan mereka malah sukses besar karena pasien yang datang justru sembuh. Mereka pun mulai menikmati hidup nyaman dari hasil nipu. Tapi ya namanya bohong, pasti ada harganya. Ternyata ada kekuatan gaib yang mereka nggak pahami di balik kesuksesan itu.

Sumber kekuatannya ternyata datang dari sebuah gayung tua yang mereka temukan. Benda ini jadi bagian penting dalam ritual mereka, tapi sekaligus jadi rumah buat sosok misterius yang pelan-pelan mulai meneror. Situasi yang awalnya menguntungkan berubah jadi ancaman serius saat orang-orang terdekat mereka mulai jadi korban.

Sekarang Iman, Suparno, dan Togar harus milih: mau lanjut hidup nyaman hasil nipu atau berusaha menyelamatkan orang tersayang. Film garapan sutradara Deni Saputra produksi Leo Pictures ini memadukan komedi, drama kehidupan sehari-hari, dan teror supranatural.

Jujur, premis film ini beneran gak masuk akal tapi bikin penasaran. Semoga aja komedinya gak garing dan horornya beneran bikin merinding, bukan cuma modal kaget doang.