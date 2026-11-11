Bunga Zainal pilih vakum dari dunia hiburan demi anak

Hiburan

Bunga Zainal memutuskan untuk menepi sejenak dari dunia seni peran. Istri produser Sukhdev Singh ini memilih memprioritaskan waktu demi mendampingi tumbuh kembang dan masa depan kedua putranya yang kini sudah remaja.

Saat ditemui di Polda Metro Jaya pada 10 November 2026, Bunga menegaskan bahwa ia tidak mengundurkan diri, melainkan hanya vakum. Menurutnya, anak-anak adalah prioritas utama saat ini. Bunga merasa pencapaian kariernya di dunia hiburan sudah cukup, sehingga ia ingin berganti peran untuk mendukung prestasi buah hatinya yang menurutnya cukup sibuk.

Bunga mengaku tidak ingin melewatkan satu hari pun tanpa melihat anak-anaknya. Komitmen ini juga dibenarkan oleh Sukhdev Singh. Sang produser memuji dedikasi total istrinya yang terjun langsung mengurus segala keperluan keluarga secara hands-on tanpa banyak bantuan orang lain.

Sukhdev menjelaskan bahwa mengawal pendidikan kedua anaknya yang kini duduk di bangku SMA dan SMP memang membutuhkan curahan waktu yang intensif, bahkan lebih dari sekadar satu atau dua jam jika ada urusan sekolah yang besar.

Keluarga ini juga punya rencana untuk melakukan survei kampus pada akhir tahun 2026 untuk putra sulungnya. Meski nanti harus melepas anaknya hidup mandiri saat kuliah, Bunga mengaku sebagai seorang ibu tetap merasa berat hati. Baginya, ada waktu untuk melepaskan, namun saat ini ia memilih untuk mendampingi.

Jujur saja, pilihan Bunga ini sangat relate buat para ibu yang nggak mau kehilangan momen emas anak-anaknya. Kita doakan saja semoga rencana survei kampusnya lancar!