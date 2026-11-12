RANS Entertainment kena sorot ICW sampai BEI angkat bicara

Hiburan

Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya merespons isu yang menyeret PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS). Jeffrey dari BEI menyatakan pada 10 November 2026 bahwa pihaknya akan melihat apakah situasi tersebut memerlukan keterbukaan informasi atau tidak.

Indonesia Corruption Watch (ICW) belakangan merilis temuan soal belanja jasa influencer. Ada dua kementerian yang mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, anak usaha RANS, dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar selama periode 2024-2026.

Sebelumnya, RANS telah mengirimkan keterbukaan informasi ke BEI pada 9 November 2026. Isinya adalah keputusan perusahaan untuk menghentikan rencana kerja sama dan tidak melanjutkan keterlibatannya dalam rangkaian konser D'MASIV Asia Home Run Tour.

Padahal, manajemen RANS sebelumnya sudah menjalin kerja sama dengan PT Ruang Antara Suara (Antara Suara) untuk konser tersebut. Dasar kerja samanya adalah Term Sheet tanggal 4 Mei 2026 yang juga sempat muncul di prospektus Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) perseroan, lalu dilanjutkan dengan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama definitif.

Menariknya, pada 6 November 2026, manajemen RANS sempat memberi penjelasan ke BEI untuk menjawab berita di media massa bahwa belum ada perubahan bentuk kerja sama saat itu. Tapi ujung-ujungnya, karena mempertimbangkan perkembangan terkini dan kepentingan perusahaan, mereka tetap memutuskan stop total keterlibatan di tur konser D'MASIV efektif sejak 9 November 2026.

Manajemen menegaskan kalau pembatalan kerja sama konser ini tidak bakal memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional, maupun kelangsungan usaha mereka.