Natasha Wilona bantah rumor hamil dan nikah dadakan

Hiburan

Natasha Wilona secara tegas membantah rumor yang menyebut dirinya hamil sebelum menikah. Kabar burung ini sempat ramai di media sosial setelah beberapa akun gosip membahas seorang artis perempuan berinisial NW yang dikabarkan tengah mengandung.

Drama ini bermula dari unggahan akun @rumormedia.id yang menyebut ada seorang artis akan segera menikah karena hamil duluan. Akun tersebut bahkan mengklaim perut sang artis sudah besar, sehingga menjadi alasan mengapa sosok tersebut tidak muncul lagi di media.

Spekulasi makin liar saat akun lain, @vacietaqq, mengaitkan kabar ini dengan bisnis fesyen. Akun tersebut menuduh sang artis sebenarnya sedang menyembunyikan kehamilan, bukannya sekadar beristirahat dari media sosial atau fokus ke bisnis.

Netizen kemudian mulai menebak-nebak dan banyak yang menduga bahwa inisial NW tersebut adalah Natasha Wilona. Karena namanya terseret, Natasha akhirnya memberikan klarifikasi lewat media sosial pada 11 November 2026.

Natasha mengaku terkejut karena banyak orang mengirim pesan langsung melalui direct message (DM) setelah berita tentang hamil dan nikah dadakan itu muncul tanpa menyebut nama atau inisial secara gamblang. Ia membantah rumor itu dengan nada heran dan santai sambil tertawa.

"Aku speechless, guys tolong ya, tolong. Ada-ada saja wkwkwkwk," tutur Natasha merespons kabar yang bikin geleng-geleng kepala itu.

Jujur, kalau cuma modal inisial NW terus netizen sudah menyimpulkan sejauh itu, memang sudah jadi kebiasaan akun gosip zaman sekarang.