Sinetron Wajah Cinta yang Lain: Ismi akhirnya telepon Ariana, bongkar siapa yang sakiti Asti!

Hiburan

Ismi akhirnya berhasil menghubungi Ariana lewat telepon setelah perjuangan berat menerobos semak-semak. Dengan kondisi tubuh lemas dan napas tersengal-sengal, Ismi yang memegang ponsel milik Tamara ini berusaha mencari cara menghubungi Ariana sebelum tertangkap kembali oleh Tamara dan anak buahnya.

Begitu telepon tersambung, Ariana langsung panik dan bertanya soal keberadaan ibunya. Ismi kemudian mengungkapkan sebuah rahasia besar, yaitu siapa orang yang sebenarnya telah menyakiti Asti.

Di sisi lain, ada momen aneh saat Ariana dan Nadin mengunjungi makam Lidya dan Naomi. Saat berada di sana, Ariana dan Nadin sebenarnya berpapasan dengan Naomi, tapi anehnya mereka tidak saling melihat atau menyadari keberadaan satu sama lain. Padahal, Nadin awalnya sempat ragu menemani, tapi dia tahu kalau Ariana memang sedang kalut.

Sementara itu, Arya tampak kesal. Arya masuk ke ruang kerjanya dengan wajah kesal. Karen mencoba menenangkan ayahnya itu, tapi Arya tetap keras kepala dan menolak minta maaf kepada Ariana. Karen cuma bisa mengingatkan kalau kepentingan Vistara harus jadi prioritas utama di atas segalanya.

Sebelum drama makam terjadi, Davin sempat mengantar Ariana kembali ke kantor dan berpesan agar dia berhati-hati. Nadin yang menjemput Ariana kemudian meminta Davin untuk tidak khawatir sebelum mereka berangkat menggunakan mobil. Nadin mengira mereka akan langsung kembali ke Risewell, tapi ternyata Ariana punya tujuan lain yang ingin dikunjungi.