Film Ramayana punya dua versi, bedanya sampai 40 menit!

Hiburan

Film epik India Ramayana: Rise of a Legend sudah tayang di bioskop Indonesia mulai 11 November 2026. Menariknya, penonton bisa memilih dua versi berbeda sebelum membeli tiket, yaitu versi Hindi (Director's Cut) dan versi internasional.

Film ini dibintangi Ranbir Kapoor yang berperan sebagai Pangeran Rama. Didukung oleh Sai Pallavi sebagai Sita dan Yash sebagai Raja Iblis Ravana, film ini membawa kisah perjuangan Rama menyelamatkan istrinya yang diculik oleh Ravana, yang kemudian memicu perang besar antara kebaikan dan kejahatan.

Beda Durasi dan Pengalaman Menonton

Versi Director's Cut adalah versi yang paling lengkap sesuai keinginan sutradara Nitesh Tiwari. Durasinya mencapai sekitar 3 jam 28 menit dan dilengkapi dengan waktu istirahat atau intermission di tengah film. Versi ini mempertahankan alur dramatis, momen karakter, serta rangkaian musikal yang utuh.

Dalam versi ini, lagu-lagu gubahan A.R. Rahman, termasuk lagu Jai Jai Ram yang dinyanyikan Arijit Singh dan Shreya Ghoshal, tetap menjadi bagian dari narasi. Versi Director's Cut awalnya disiapkan untuk penonton domestik di India dan dijadwalkan tayang pada 8 November 2026 bertepatan dengan perayaan Diwali.

Sementara itu, versi internasional yang didistribusikan Sony Pictures di lebih dari 37 negara, termasuk Indonesia, punya durasi lebih pendek, yaitu sekitar 2 jam 48 menit. Artinya, ada pemangkasan sekitar 40 menit dibandingkan versi orisinalnya.

Rahasia di Balik Versi Internasional

Untuk membuat tempo penceritaan lebih ringkas bagi penonton global, versi internasional menghapus rangkaian lagu musikal dan memangkas beberapa adegan eksposisi. Namun, musik latar karya Hans Zimmer dan A.R. Rahman tetap dipertahankan.

Ada hal menarik di versi Inggris, yaitu penggunaan teknologi AI lip-sync bernama Brahma milik DNEG. Teknologi ini menyesuaikan gerakan bibir aktor pada setiap frame agar dialog bahasa Inggris terdengar dan terlihat alami.

Kolaborasi Global dan Kelanjutan Cerita

Ramayana diproduksi oleh Namit Malhotra melalui Prime Focus Studios dengan ambisi menjadi sinema berskala global. Kualitas visualnya ditangani oleh studio efek visual DNEG, yang sebelumnya mengerjakan film Dune, Interstellar, dan Inception.

Tim produksinya juga melibatkan nama-nama besar. Selain kolaborasi musik Hans Zimmer dan A.R. Rahman, koreografi aksi dikerjakan oleh Terry Notary dan Guy Norris, sementara tata artistik dirancang oleh Ramsey Avery dan Ravi Bansal.

Sutradara Nitesh Tiwari memastikan bahwa cerita ini terlalu luas untuk disampaikan dalam satu film saja. Oleh karena itu, Ramayana dibagi menjadi dua bagian, di mana Ramayana: Part 2 diproyeksikan akan tayang pada 2028.

Jujur saja, beda 40 menit itu lumayan banget. Kalian tipe yang mau menikmati setiap detail musiknya atau yang lebih suka tempo cepat biar nggak kelamaan di kursi bioskop?