Rosiana Dewi melahirkan anak kedua, beri nama Hazelyn Almadinah

Hiburan

Keluarga Rosiana Dewi dan Handika Pratama baru saja kedatangan anggota baru. Lewat Instagram, Rosiana mengabarkan kalau dia sudah melahirkan anak keduanya pada Minggu, 8 November 2026, di Brawijaya Hospital, Jakarta.

Bayi perempuan ini diberi nama Hazelyn Almadinah Permata Pratama. Baby Hazelyn lahir lewat proses operasi caesar dengan berat badan 3,7 kg dan panjang 51 cm.

Kehadiran Hazelyn ini bikin kehidupan rumah tangga Handika dan Rosiana yang sudah berjalan selama enam tahun terasa makin lengkap dengan dua orang buah hati. Selamat buat papa dan mamanya, semoga Baby Hazelyn tumbuh jadi anak yang pintar dan membanggakan!