Sheila On 7 sampai Tulus bakal guncang Gesrek Festival 2026 di Ancol

Hiburan

Gesrek Festival 2026 bakal digelar di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta Utara, mulai 13 sampai 15 November 2026. Mengusung tema Welcome to Gesrek City, acara ini bukan cuma konser biasa karena menggabungkan musik, budaya motor, dan komunitas dalam konsep kota tematik.

Kalian bisa menjelajahi berbagai distrik, ikut parade, sampai nonton pertunjukan jalanan selama tiga hari. Event ini juga jadi momen spesial buat ngerayain 11 tahun GSrek Indonesia. Hendra Saputra, selaku Festival Director, bilang kalau festival ini jadi wadah buat mempertemukan berbagai komunitas dengan masyarakat luas lintas generasi dan genre.

Buat yang udah gak sabar, catat jadwalnya. Hari pertama pada Jumat, 13 November 2026, bakal diramaikan sama Raisa, Bernadya, Sal Priadi, Pamungkas, NDX A.K.A., Maliq & D'Essentials, Barasuara, The SIGIT, dan beberapa musisi lainnya.

Sabtu, 14 November 2026, giliran Sheila On 7 yang naik panggung. Mereka bakal berbagi stage dengan Tipe-X, David Bayu, The Adams, Shaggydog, Endank Soekamti, dan Teenage Death Star. Khusus hari Sabtu ini juga ada city ride menuju area festival dan seremoni anniversary di Mayor Hall Stage.

Terakhir, pada Minggu, 15 November 2026, bakal ada Tulus dan Mahalini yang tampil bareng The Changcuters, Wali, Bondan Prakoso & Fade2Black, Burgerkill, serta Idgitaf.

Bukan cuma penampilan reguler, ada lima pertunjukan spesial yang wajib ditunggu. Ada Maliq & D'Essentials dengan Senja Teduh Pelita, Barasuara lewat Taifun Setlist, Kelompok Penerbang Roket dengan Dalam Lima Babak, Mondo Gascaro dalam 10 Tahun Rajakelana with String Section, dan Idgitaf dengan Pementasan Berusaha di Bawah Hujan.

Haris Franky Sianturi selaku Program Director ngaku tantangan terbesarnya adalah merangkum berbagai spektrum musik ke dalam empat panggung tanpa ngilangin energi asli tiap musisinya. Menurut dia, hadirnya nama-nama besar kayak Sheila On 7 sampai talenta baru kayak Bernadya membuktikan kalau festival ini milik semua lapisan.

Selain musik, Gesrek City juga jadi ruang buat komunitas otomotif, sepeda, olahraga, fotografi, sampai pecinta kopi. Jujur, line-up kali ini benar-benar paket lengkap, dari yang galau sampai yang bikin lompat bareng.