Tulus menang Artis Solo Pria Pop Terbaik AMI Awards 2026 lewat lagu Teh Hijau

Hiburan

Tulus sukses membawa pulang piala Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026. Penyanyi ini menang di kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik berkat lagunya yang berjudul “Teh Hijau”.

Kemenangan ini terasa spesial karena “Teh Hijau” jadi tanda comeback Tulus setelah sekitar empat tahun sejak album terakhirnya, "Manusia", rilis pada 2022.

Dalam pidatonya pada 4 November 2026, Tulus merasa bangga bisa bersanding dengan nama-nama dan suara-suara yang indah.

Ia juga menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada tim yang selalu mendukungnya serta semua pihak yang terlibat dalam proses berkaryanya.

Di kategori ini, Tulus mengungguli Ifan Seventeen dengan lagu “Jangan Paksa Rindu”, Pamungkas lewat “Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan”, Raim Laode dengan “Iqro’”, serta Rony Parulian melalui “Wals Akhir Zaman”.

Tulus menutup pidatonya dengan doa agar keindahan musik Indonesia bisa terus maju dan berkembang. Sebuah penutupan yang manis sekaligus penuh harapan untuk industri musik tanah air.

Kira-kira lagu siapa lagi ya yang harusnya menang tahun ini?