Jelang maraton di Shanghai, Ussy Sulistiawaty sempat jatuh tersungkur saat lari

Hiburan

Ussy Sulistiawaty lagi serius-seriusnya mempersiapkan diri buat ikut ajang maraton di Shanghai pada awal Desember mendatang. Tapi, jalan menuju garis finish ternyata nggak mulus-mulus amat karena dia sempat mengalami insiden cedera yang hampir bikin rencananya gagal total.

Kejadiannya pas Ussy lagi lari santai bareng suaminya, Andhika Pratama. Karena konsentrasinya teralihkan, Ussy malah tersandung dan jatuh tersungkur ke aspal. Dia mengaku kalau sebenarnya cuma lari pelan, tapi karena merasa "kayak kesrimpet", dia pun jatuh.

Efek dari benturan itu nggak main-main. Ussy terpaksa stop semua aktivitas olahraganya dan harus menjalani masa pemulihan total selama dua pekan. Jujur saja, momen ini bikin dia cemas maksimal. Bayangkan saja, biaya pendaftaran ajang lari di Shanghai dan akomodasi semuanya sudah lunas dibayar. Ussy sempat curhat ke Andhika soal kekhawatirannya kalau sampai cederanya nggak sembuh dan nggak bisa berangkat.

Untungnya, Andhika memberikan respons yang menenangkan dengan bilang kalau memang tidak bisa ya sudah, tidak apa-apa. Berkat dukungan itu dan proses penyembuhan, kondisi Ussy berangsur pulih dan akhirnya dinyatakan siap kembali turun ke lintasan lari.

Sekarang, Ussy nggak mau buang waktu dan langsung menggenjot intensitas latihannya. Targetnya nggak main-main, dia mengejar jarak tempuh minimal 70 sampai 80 kilometer setiap pekannya demi mengembalikan ketahanan fisik. Latihan keras ini dilakukan setiap hari supaya benar-benar siap saat hari H.

Buat Ussy, cedera dan kendala fisik itu hal biasa dalam persiapan maraton jarak jauh. Dia menganggap fase latihan yang disiplin sebagai masa penempaan diri. Menurutnya, maraton itu memang penuh drama yang nggak terduga, tapi justru bagian paling melelahkan adalah saat latihannya. Kalau sudah sampai hari perlombaan, itu rasanya sudah seperti "lebarannya".

Kita doakan saja semoga kali ini nggak ada drama tersandung lagi ya, biar bisa finish dengan gaya!