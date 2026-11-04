5 gerakan yoga simpel biar nggak stres dan makin lentur

Gaya hidup

Kalau hari-hari kamu isinya cuma tumpukan kerjaan, stres, dan hampir nggak ada waktu buat diri sendiri, mungkin ini saatnya coba yoga. Tenang aja, kamu nggak harus punya fisik atletis, pengalaman banyak, atau bisa pose-pose yang bikin melongo buat mulai.

Yoga itu intinya menggabungkan posisi tubuh, kontrol napas, dan konsentrasi. Tergantung jenisnya, ada yang sifatnya lembut dan bikin rileks, tapi ada juga yang gerakannya lebih menantang. Dengan latihan beberapa menit saja, kamu bisa bikin rutinitas kecil yang menggabungkan gerakan, napas, dan relaksasi.

Pilihan gerakan untuk pemula

Buat yang mau mulai dengan lembut, Child's Pose bisa jadi pilihan. Caranya, berlutut di atas matras, duduk di atas tumit, lalu rentangkan tangan ke depan. Biarkan tubuh bagian atas turun sejauh yang kamu rasa nyaman. Tahan posisi ini sambil ambil napas pelan-pelan tanpa memaksakan tubuh. Pose ini juga bisa dipakai buat istirahat di sela-sela gerakan lainnya.

Ada juga gerakan Cat-Cow. Mulai dengan posisi merangkak, telapak tangan sejajar bahu dan lutut sejajar pinggul. Saat menarik napas, buka dada perlahan dan angkat kepala sedikit. Saat membuang napas, buat punggung melengkung dan turunkan kepala. Ulangi perlahan sebanyak enam sampai delapan siklus mengikuti ritme napas. Gerakan ini membantu mobilitas punggung tanpa perlu intensitas tinggi.

Selanjutnya ada Downward-Facing Dog. Dari posisi merangkak, tekan telapak tangan ke matras lalu angkat pinggul ke atas sampai tubuh membentuk huruf V terbalik. Lutut boleh sedikit ditekuk kalau tumit nggak bisa menyentuh lantai. Fokusnya bukan buat terlihat sempurna, tapi cari posisi yang bikin kamu bisa bernapas dengan nyaman.

Untuk fleksibilitas pinggul, bisa coba Low Lunge. Taruh satu kaki di depan dengan telapak kaki menempel mantap di matras, lalu biarkan lutut belakang menyentuh lantai. Jaga tubuh tetap tegak dan gerakkan pinggul perlahan ke depan tanpa menekan pinggang. Tahan beberapa napas, lalu ganti sisi kaki.

Terakhir, ada pose kaki di tembok. Berbaringlah telentang di dekat tembok dan angkat kaki sampai menempel di tembok tersebut. Rilekskan bahu serta tangan, lalu ambil napas alami secara perlahan. Tahan posisi ini selama dua sampai lima menit selama kamu merasa nyaman. Kalau terasa terganggu, segera ganti posisi atau berhenti.

Cara memulai rutinitas

Buat pemula, kamu bisa mulai dengan durasi 10 sampai 15 menit, dilakukan dua atau tiga kali dalam seminggu. Seiring berjalannya waktu, durasinya bisa ditambah atau coba jenis yoga lain yang kamu suka. Latihan rutin bisa membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan fungsi fisik.

Beberapa jenis yoga juga bisa membantu mengelola stres, meski hasilnya beda-beda buat tiap orang. Kuncinya, jangan paksa tubuh melampaui batas kemampuannya dan jangan anggap rasa sakit sebagai tanda bahwa latihannya berhasil. Kalau punya cedera atau masalah kesehatan, wajib konsultasi ke profesional dulu sebelum mulai.

Anggap yoga bukan sebagai beban atau daftar tugas tambahan, tapi kesempatan buat kasih waktu buat diri sendiri dan bergerak sesuai ritme masing-masing supaya merasa lebih baik.