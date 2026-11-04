Keren banget, musisi asal Siantar Jesica Yap borong dua penghargaan internasional

Hiburan

Jesica Yap berhasil meraih dua penghargaan musik internasional lewat karya orisinalnya. Lagu yang sama juga meraih Bronze Medal dari Global Music Awards, yaitu lagu You Are Beautiful.

Kerennya lagi, Jesica bukan cuma sekadar pemain musik. Dia tercatat sebagai Voting Member di Recording Academy, organisasi yang menyelenggarakan Grammy Awards. Status itu memberinya hak suara dalam proses pemilihan penerima Grammy.

Jesica yang sekarang menetap di Los Angeles sebagai musisi independen memang punya latar belakang pendidikan yang kuat. Dia belajar piano klasik sejak usia enam tahun dan melanjutkan pendidikan di Berklee College of Music, Amerika Serikat, dengan mengambil bidang Film Scoring. Kini ia mengembangkan karakter musik dengan memadukan antara piano klasik, soul, R&B, pop, dan musik kontemporer.

Selain lagu yang menang penghargaan, dia juga punya karya lain seperti lagu pop Holding Strong yang jadi finalis InterContinental Music Awards 2026, serta komposisi instrumental berjudul What the Mind Keeps. Dia juga nggak lupa berbagi ilmu dengan mendirikan Jesica Yap Music Academy di Los Angeles untuk membimbing musisi muda.

Dalam keterangannya pada 1 November 2026, Jesica merasa bangga bisa membawa nama Indonesia. Dia percaya kalau pengalaman hidup dan interaksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang adalah kunci dalam menciptakan lagu. Saya percaya pengalaman hidup setiap musisi dapat membentuk cara mereka bercerita melalui musik, ungkapnya.