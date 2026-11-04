Sera pasang badan buat Alea di Terbaik Itu Kamu, Kenzi malah minta ijazah SMA

Hiburan

Sera benar-benar menunjukkan sisi protektifnya saat Alea terlibat perseteruan di sekolah. Di ruang kepala sekolah, Kenzi justru jadi sasaran karena profesinya sebagai petarung dianggap memengaruhi didikan Alea. Tapi Sera nggak tinggal diam. Dia langsung minta rekaman CCTV buat membuktikan kalau Nando yang lebih dulu memprovokasi dan menyentuh Alea.

Sera sampai emosional saat menjelaskan kalau menghukum korban malah bikin mereka belajar untuk diam, sambil menyebut Alea sebagai seorang penyintas. Strategi ini berhasil; Alea cuma dapat tugas esai budi pekerti dalam bahasa Inggris, sementara Nando kena skors selama dua minggu. Padahal, pembelaan ini justru memicu luka lama Sera. Dia sampai menangis dan lari karena teringat vonis serta reaksi keluarganya di masa lalu.

Untungnya ada Kenzi yang sigap memeluk dan mengingatkan kalau masa kelam itu sudah berlalu. Di momen ini, Kenzi juga minta bantuan Sera untuk mendapatkan ijazah SMA. Alasannya cukup realistis: supaya dia bisa dapat pekerjaan dan menafkahi Alea tanpa harus terus-terusan mengandalkan skill berkelahinya. Sera pun setuju membantu tanpa minta bayaran.

Kemesraan mereka makin terlihat saat Alea dan Ayu datang berterima kasih. Sera bahkan diam-diam menyelipkan uang jajan untuk Alea. Saking nyamannya, Alea sampai berharap Sera dan Kenzi berjodoh supaya dia bisa punya keluarga lagi. Tapi ya namanya sinetron, suasana manis ini terancam karena ada rencana penangkapan Daniel dan konflik di kantor Prayoga yang mulai bikin pusing.