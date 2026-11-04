Ashanty keceplosan bocorkan rencana lokasi nikahan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel

Hiburan

Rencana pernikahan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel makin terasa dekat. Meski tanggal pastinya masih dirahasiakan, keluarga sudah mulai memberikan bocoran tipis-tipis soal persiapan hari besar mereka.

Ashanty mengungkapkan kalau keluarganya sudah bertemu dengan pihak keluarga Sarah Menzel untuk mematangkan konsep acara. "Iya, alhamdulillah udah meeting keluarga, udah dekat banget ya. Kita berdoa semoga lancar gitu," kata Ashanty.

Nah, di sinilah momen kocaknya. Istri Anang Hermansyah ini nggak sengaja membocorkan kalau pernikahan Azriel dan Sarah rencananya tidak hanya diadakan di satu tempat, tapi di dua lokasi yang berbeda. Lokasi yang disebut adalah Bali dan Jakarta.

Sadar baru saja keceplosan, Ashanty langsung gelagapan. Dia berusaha menolak membongkar lebih banyak detail soal tanggal maupun konsep pernikahan putranya itu. Sambil tertawa, dia bercanda takut dimarahi anaknya.

Di luar urusan lokasi, Ashanty juga fokus mendampingi Azriel dalam masa transisi menuju kedewasaan. Dia memberikan wejangan khusus kepada putranya untuk menghadapi dinamika menjelang hari pernikahan. Ashanty mengingatkan Azriel bahwa saat mendekati hari H pasti akan banyak cobaan dan tantangan, sehingga Azriel harus kuat, sabar, dan memperbanyak salat.