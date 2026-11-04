Nunung kembali didiagnosis kanker payudara, rencanakan operasi

Hiburan

Komedian Nunung baru saja mengungkapkan bahwa dirinya kembali didiagnosis kanker payudara. Kondisi ini terjadi setelah sebelumnya ia menjalani pengobatan untuk penyakit serupa sekitar empat tahun lalu.

Perempuan dengan nama asli Tri Retno Prayudati ini mengaku sempat menemukan benjolan di tubuhnya. Awalnya, ia memilih untuk tidak bercerita banyak sampai mendapatkan hasil pemeriksaan medis yang pasti.

Nunung menjelaskan bahwa ia sudah menjalani berbagai pemeriksaan seperti mammografi, USG, hingga PET-scan. Hasilnya, ia mendapati bahwa kanker tersebut muncul kembali dan bersifat ganas. Hal ini ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam acara televisi pada 3 November 2026.

Menghadapi situasi ini, Nunung memilih untuk menjalani kondisinya dengan ikhlas dan tetap berikhtiar. Ia juga mengonfirmasi bahwa dirinya berencana untuk kembali menjalani operasi dalam waktu dekat sebagai bagian dari penanganan penyakitnya.

Kondisi kekambuhan kanker payudara sendiri terjadi ketika sel kanker yang sebelumnya sempat bertahan hidup setelah pengobatan awal mulai berkembang biak kembali. Hal ini biasanya sering terjadi dalam beberapa tahun pertama setelah pengobatan, namun bisa juga muncul bertahun-tahun kemudian.

Risiko kambuhnya penyakit ini sangat bergantung pada stadium saat pertama kali didiagnosis serta jenis kanker payudara yang dialami. Kanker yang kambuh bisa muncul kembali di area yang sama, di kelenjar getah bening sekitar lokasi sebelumnya, atau bahkan menyebar ke organ lain seperti paru-paru, hati, dan tulang yang disebut sebagai kekambuhan metastasis.