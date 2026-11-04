Raisa dan Natasha Rizky galang donasi buat korban kebakaran hutan

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Satu lagi aksi keren dari publik figur kita. Raisa dan Natasha Rizky baru saja menunjukkan kalau mereka gak cuma sekadar peduli lewat caption, tapi benar-benar bergerak membantu warga dan lingkungan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sampai Sumatra.

Raisa mengambil langkah unik dengan memanfaatkan karyanya. Ia mendonasikan pendapatan dari video musik terbarunya yang berjudul Nyawa dan Harapan. Lagu ini sendiri sebenarnya sudah rilis sejak 27 April 2016, tapi versi video musiknya kini menampilkan visual yang bikin nyesek: lanskap alam yang rusak, kabut asap di Sumatra Selatan, sampai nasib orang utan yang jadi korban bencana.

Komitmen Donasi Jangka Panjang

Yang bikin salut, Raisa gak cuma donasi sekali jalan. Lewat Instagram pada 28 Oktober 2026, ia menyatakan bahwa seluruh pendapatan JUNI Records dan dirinya dari video musik Nyawa dan Harapan sampai 28 Oktober 2027 akan didonasikan.

Dana tersebut diberikan kepada Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) untuk mendukung program restorasi habitat. Raisa menulis bahwa di setiap kehidupan ada harapan yang layak untuk dijaga. Definisi nyata dari menggunakan platform untuk kebaikan, kan?

Target Donasi Natasha Rizky Terlampaui

Bukan cuma Raisa, Natasha Rizky juga gencar membantu masyarakat terdampak karhutla di Kalimantan dan Sumatra. Hasilnya pun luar biasa. Lewat unggahan di media sosial pada Sabtu (31/10), Natasha mengabarkan bahwa dana yang terkumpul mencapai lebih dari Rp224 juta.

Angka ini jauh melampaui target awal yang hanya Rp150 juta. Natasha juga mengonfirmasi kalau penggalangan dana ini sudah masuk tahap pencairan ketiga. Uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok warga sampai obat-obatan. Ia juga berjanji akan terus memberikan update terbaru soal proses pencairan donasi ini.

Update Kondisi Karhutla dari BNPB

Sambil para artis bergerak, kondisi di lapangan masih butuh perhatian serius. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga 2 November 2026, masih ada 742 hektare lahan yang terbakar secara nasional.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebutkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi wilayah terdampak terbesar dengan 351 hektare, meski turun 42 persen dari hari sebelumnya. Papua Selatan menyusul dengan 253 hektare (turun 56 persen), dan Sulawesi Tenggara 95 hektare (turun 63 persen).

Wilayah lain yang juga terdampak antara lain Nusa Tenggara Timur seluas 16 hektare, Kalimantan Barat 19 hektare, serta Bangka Belitung seluas delapan hektare. Menariknya, di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat awalnya tidak dilaporkan ada titik api, tapi pada 2 November 2026 justru ditemukan lahan terbakar.

Untuk menangani ini, BNPB sudah menyiagakan 54 armada udara. Ada 22 armada untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, serta 30 helikopter untuk water bombing. Armada ini standby di berbagai wilayah seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Dukungan udara juga disiapkan di Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya untuk antisipasi titik api baru, bahkan di wilayah yang sudah mulai hujan.

Kita semua berharap aksi para artis ini bisa memicu lebih banyak orang untuk ikut peduli, karena memulihkan alam gak bisa dilakukan sendirian.