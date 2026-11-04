Lova rayakan ultah ke-15 di rooftop Jakarta setelah pulang dari Italia

Hiburan

Lova baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-15 dengan pesta spesial yang disiapkan sang ibunda, Erin. Acara ini digelar setelah Lova pulang dari perjalanannya di Italia.

Bukan cuma satu kali, Lova ternyata sudah merayakan hari lahirnya di luar negeri sebelumnya bareng Andre Taulany dan Amanda Rigby.

Untuk pesta kali ini, Erin memilih rooftop Henshin Jakarta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai lokasinya. Suasana malam kawasan Kuningan terlihat dari tempat acara.

Erin sengaja menyiapkan pesta ini sesuai dengan keinginan putrinya itu. Lewat Instagram Stories, Erin mengungkapkan rasa bahagianya melihat putrinya tersenyum. Ia menyebut momen ini sebagai perwujudan mimpi kecil Lova, sebuah perayaan di rooftop bersama teman-teman terdekat yang penuh cinta dan tawa.

Keseruan pesta ulang tahun putri bungsu Erin ini juga dihadiri oleh Kenzy, kakak Lova, yang ikut memeriahkan suasana.